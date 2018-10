Dinkellanders hoog op conceptlijst PvdA voor Staten van Overijssel

DINKELLAND/HENGELO - Voor de statenverkiezingen in Overijssel staan bij de PvdA de kandidaten uit Twente en de rest van de provincie om en om in de kopgroep. Opvallend is dat na het zittende statenlid Wissink uit de gemeente Hof van Twente, eerder al gekozen tot lijsttrekker, twee kandidaten uit Dinkelland de plekken drie en vijf bezetten, te weten de nieuwkomer Slots en Koehost. Op plek zes staat trouwens ook een Tukker, namelijk het gewezen Hellendoornse raadslid Paalman.

De huidige fractievoorzitter De Bree (Laag Zuthem) en nummer twee Beukers (Westerhaar) één en twee zijn niet herkiesbaar. De Bree is wel een der kandidaat-gedeputeerden (als de partij ervoor in aanmerking komt) , de tweede wil een gooi doen naar een zetel voor de PvdA in de Eerste Kamer.

Opvallend is ook dat er nogal wat 'oude' kandidaten op de lijst staan, met als meest prominente politci de voormalige wethouders Timmer en Otten uit Hengelo. Ze fungeren als lijstduwers, maar kunnen voldoende voorkeurstemmen vergaren voor een zetel. Timmer was raadslid in Hengelo, lid van de Tweede Kamer en wethouder in Almelo. Otten wethouderde in Hengelo en trad naderhand toe tot het landelijke partijbestuur van de PvdA. Ook de zestigplus-kandidaten Gerritsen uit Almelo en Kokkeler uit Enschede en Van der Meulen uit Rijssen en Dalhuisen uit Holten (al eerder statenlid) staan op de lijst alsmede zeventigers Stapel uit Almelo, Relker uit Hengelo en Velterop uit Rijssen-Holten.