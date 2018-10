Dinkelland ondanks kosten zorg en duurzaamheid zonder OZB-stijging

DENEKAMP - De gemeene Dinkelland ziet, als het aan het college van burgemeester en wethouders ligt, volgend jaar af van een verhoging van de onroerend zaak-belasting, los van de inflatiecorrectie. Dat blijkt uit de conceptbegroting van het college waarover de gemeenteraad zich medio november buigt. Er is desalniettemin financiƫle ruimte voor meer duurzaamheid via een revolverend fonds, waaruit initiatieven kunnen worden voorgefinancierd.

'Ondanks een forse opgave binnen het sociaal domein heeft het college, zegt wethouder Blokhuis van Financiƫn, heef het college 'toch kans gezien om in 2019 uitvoering te geven aan het coalitieakkoord'. En: 'Een eerste doorrekening heeft plaatsgevonden in het koersdocument 2018-2022, waarin de lijnen voor de komende vier jaren zijn uitgezet.'

Niettemin krijgt ook Dinkelland wel te kampen met tekorten voor met name maatschapppelijke ondersteuning en (jeugd)zorg, te weten zo'n zestig euro per inwoner. Naar het idee van wethuder Duursma van Sociaal kan de gemeente bijpassen, bijvooorbeeld voor het versterken van 'voorzieningen, zoals een was- en strijkservice'. Ook zet de gemeente stevig in op preventie. Een opvallende passage daaromtrent: 'Ook willen we meer proberen te voorkomen dat mensen zorg nodig hebben. Bijvoorbeeld door mensen te stimuleren gezonder te leven, meer te bewegen en gezonder te eten. Dit moet ervoor zorgen dat de zorg en ondersteuning voor onze inwoners ook de komende jaren bereikbaar voor inwoners en betaalbaar voor de gemeente blijft.'