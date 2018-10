Enschede wil burgers meer betalen voor zorg, welzijn en dienstverlening

ENSCHEDE - Om ruimte te maken voor maatschappelijke ondersteuning, (jeugd)zorg, welzijn, cultuur en economie wil het college van burgemeester en wethouders te Enschede in deze raadsperode behalve voor bija veertig miljoen bezuinigen ook belastingen en tarieven verhogen, waaronder zes procent meer inkomsten uit de onroerend zaak-belasting en aanpassingen van dienstverlening en parkeertarieven - stuk voor stuk politiek gevoelige zaken.

Er valt volgens het dit jaar aangetreden college van burgemeester en wethouders, bestaande uit BBE, D66, VVD, PvdA en ChristenUnie, niet aan snoei- en hakwerk te ontkomen als het gemeentebestuur wil blijven investeren in een goede economische en culturele infrastructuur. Dat vergt concessies van BBE, PvdA en ChristenUnie, maar de relatief forse lastenverzwaring voor met name woningeigenaren zal vooral een moeilijk verhaal voor D66 en - met name - VVD.

Verder valt uit te tekenen dat de discussie zich in de debatten over de begroting 2019 zullen toespitsen op politiek-maatschappelijk spraakmakende maar financieel-inhoudelijk ondergeschikte punten als het opruimen van hondenuitlaatgebieden en de verhgng van de toeristenbelasting.