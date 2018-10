Overigens LXXV

Het was jaren geleden dat ik in De Broeierd een middagmaal gebruikte. Eigenljik was ik het bestáán ervan vergeten, maar de man die ik belde om weer eens bij te praten over de der dingen in Twente/Enschede opperde: ''Daar ben ik voor. Laten we dat bij Fletchers doen.' Bij wattuh?

Fletchers is een hotelketen waar nu ook De Broeierd bij is aangeschakeld. Daar fietste ik vanmorgen door gordijnen van miezerregen naar toe. De lunch was degelijk met soep, brood vlees en wijn. Oja, en boerenomelet ter grootte van een schoteltje. We spraken over Twentse belangen en derzelfer verkwanseling, de positie en het bestuur van Enschede, van die dingen. Ik heb gebruik makend van de gelegenheid meer mensen gesproken. Je moet dat Enschede toch in de gaten houden en op de koffie laten komen.

En nog zowat, meer volgt