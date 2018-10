Enschede wil alleen woonwagens op aangewezen plek Sleutelweg

ENSCHEDE – De woonwagenbewoners die afgelopen weekend domicilie kozen op een plek nabij de A35 in Enschede zijn vanavond weer vertrokken. De gemeente was ook niet van plan hen gedogen, maakt wethouder Diepemaat van Wonen en Ruimtelijke Ordening duidelijk in reactie op vragen van raadslid Rutjes van de D66-fractie.

Diepemaat beklemtoonde dat Enschede aan de Sleutelweg een officieel woonwagenpark heeft en dat het gemeentebestuur absoluut geen plannen heeft voor een uitsterfconstructie. Dat heeft de wethouder naar eigen zeggen ook aan de ‘illegale’ woonwagenbewoners bij de A35 laten weten. Er zijn aan de Sleutelweg 66 plaatsen en de woningcorporatie Domijn beheert een wachtlijst waar zo’n twintig belangstellenden op staan. Diepemaat stelde te verwachten dat op afzienbare termijn er wegens ‘vergrijzing’ plekken te vergeven zijn.

Bij de toewijzing van een woonwagenstandplaats is er voorrang voor degenen die Enschedeër zijn, hier familie hebben in de eerste of tweede lijn en die over een inkomen beschikken die ook geldt voor het toewijzen van een sociale huurwoning.