CDA in Twentrand bepleit minder wethouders, ambtenaren en OZB

VRIEZENVEEN - Er moet alsnog worden gekozen voor drie in plaats van vier wethouders, plus een personeelsstop. Daarmee kan een forse verhoging van de onroerendzaakbelatring worden afgewend. Dat is wat de CDA-fractie in Twenterand tot inzet van de begrotingsdebatten maakt.

Naar de mening van fractievoorzitter Kuilder moet de volgens CDA-berekeningen 45 procent OZB-verhoging van tafel en dienen zowel het college van burgemeester en wethouders als het ambtelijk apparaat de blik naar de lokale samenleving te wenden.'Het college en organisatie zijn in zichzelf gekeerd, het ontbreekt aan visie en er wordt te weinig naar buiten gekeken.'

Dat zou onder meer blijken 'uit de voorstellen om uiteindelijk 26! nieuwe ambtenaren aan te stellen'. Daarvoor moet volgens het CDA de OZB in de komende vier jaar met 45 procent worden verhoogd worden, al vervalt de hondenbelasting. Kuilder laat namens de fractie der Twenterandse christendemocraten weten dit 'onnodig hoog' te vinden en derhalve 'onaanvaardbaar'.

In de alternatieve begroting van het CDA stelt de fractie ook dat het colleg een duit in he zakje moet doen door genoegen te nemen met een formatie van 3,2 in plaats van de huidige vier, wat neer zou kmen op vier schepenen die gemiddeld voor tachtig procent worden betaald.