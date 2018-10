College in Hof van Twente frustreert nieuwe omroep Reggestreek FM

GOOR - De vorming van een streekomroep in West-Twente is voorlopig van de baan. Dat komt doordat het college van burgemeester en wethouders het, zoals wethouder Scholten het vanavond formuleerde, 'te vers en te vroeg' vindt voor een fusie met HOI in Hellendoorn, Radio350 in Rijssen-Holten en Regio FM. Daarmee lijkt de streekomroep Reggestreek FM van de baan.

In de gemeente Hellendoorn, waar in tegenstelling tot de drie andere gemeenten behalve radio ook televisie wordt gemaakt, zei wethouder Van den Dolder gisteravond dat het met zijn vieren is of dat het niet is. Net als Hellendoorn zijn Rijssen-Holten en Wierden akkoord met de voorgenomen fusie, want ze zijn nu zowel personeel als financieel nu op sterven na dood.

De omroep in Hellendoorn is van de vier de sterkste partij en zou ook het meeste bijdragen, namelijk 54.000 euro per jaar, een toename met dertigduizend euro, want van 1,30 per huishouden tor 1,50 euro per inwoner. De gemeenteraad van Hellendoorn is wel kritisch over de haalbaarheid, meer staat in overwegende mate achter het allerwegen ambitieus genoemde plan.

Volgens wethouder Den Dolder zou de nieuwe streekomroep in West-Twente twee jaar de tijd moeten krijgen zich te bewijzen, om in 2021 te evalueren op basis van een gedegen kijk- en luisteronderzoek. Ze benadrukte dat één omroep Twente moet worden voorkómen, want die zou zoals nu al het geval is in Enschede gevestigd zijn: 1Twente. Dan komt West-Twente er haars bedunkens bekaaid af.