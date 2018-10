Braamhaar wil in Wierden als tussenstap rookarme sportparken

ENTER/WIERDEN - Als het aan wethouder Braamhaar ligt worden de sportparken in de gemeente Wierden rookarm. De gewezen scheidsrechter ziet dit als een tussenstap naar uiteindelijk rookvrije sportaccommodaties. Dat zei de wethouder van onder meer Sport en Zorg in een debat over de zogenoemde uitvoeringsagenda Jeugd en Onderwijs, waarin staat dat het gaat om het ‘ontwikkelen een verantwoorde leefwijze'.

Ondertussen wil de gemeente voorwaarden scheppen, bijvoorbeeld rookarme sportparken, die op den duur rookvrij zouden moeten zijn, maar nu nog niet, aldus Braamhaar. Hij refereerde in dit verband aan een bezoek aan ’t Butje in Enter, waar de activiteiten voor ouderen plaatsvinden, mede in het kader ter bestrijding van eenzaamheid. 'Dan moet je hen', aldus de wethouder, 'niet hun borreltje en sigaartje afpakken.'

Braamhaar ziet in de strijd tegen excessief drankgebruik onder jongeren niks in loktieners, de mystery guests, die worden ingezet om schenkers te trapperen die alcohol verstrekken aan jongeren die nog geen achttien zijn. Er loopt een experiment hiermee, maar Braamhaar concludeert nu al: 'Het is alleen slechter geworden.'

Hij signaleert in Wierden ook een toename van het drugsgebruik. 'Drugs zijn erbij gekomen, bij het roken en drinken. En het blijft niet bij een jointje, er wordt ook harddrugs gebruikt. Ik hoor het om me heen, ouders zitten met de handen in haar.’ De gemeente gaat volgens de wethouder ‘professionele hulp aanbieden’.