CDA in Dinkelland wil ouderen helpen met het aanvragen toeslagen

DENEKAMP - Veel ouderen in de gemeente Dinkelland laten geld liggen door geen beroep te doen op huur- en zorgtoeslag. Volgens de raadsfractie van het het CDA moet de gemeente ouderen actief benaderen om hen te wijzen op de 'subsidies' waar ze recht op kunnen laten gelden.

Dat kan om tientjes gaan, zegt het christendemocratische raadslid Klunder, maar op jaarbsis ook oplopen tot honderden euro's. 'Soms weten ouderen niet dat ze recht hebben op de subsidie of is de aanvraag te ingewikkeld voor deze ouderen of hun familie om in te vullen', zegt Klunder. En:'Wij willen dat de gemeente Dinkelland ouderen actief gaat wijzen op de zorg- en huurtoeslag waar zij recht op hebben en hen wijst op de mogelijkheden die zij hebben om deze toeslagen aan te vragen.'

Klunder vindt verder dat de gemeente Dinkelland mensen waar nodig en gewenst zou moeten helpen bij de 'papierwinkel' rondom de aanvraagprocedure met alle rompslomp van dien.