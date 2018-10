Voldoende goedkope huizen studenten in Enschede, vindt college

ENSCHEDE - Er is in de gemeente Enschede voldoende studentenhuisvesting in het goedkopere segment. Dat is althans de reactie van het college van burgemeester en wethouders op de vragen die alle raadsfracties minus het CDA stelden.

Het college sprekt tegen dat sprake is van 'uitbuiting van UT-studenten' vanwege de handelwijze van de verhuurorganisatie Camelot bij de verhuur in De Hogenkamp op de campus van de Universiteit Twente. De fracties wilden er het fijne van weten, onder meer hoe het college aankijkt tegen de verhuurmores van Camelot, maar ook tegen het belang van de UT om ruimte te bieden (ook inkomsten) aan Camelot.

Het college van burgemeester en wethouders stelt in zijn reactie dat Camelot niks onoirbaars doet, een eigen prijsbeleid mag hanteren en nu 'een nieuw segment in de markt' aanboort, te weten gemeubileerde kamers voor maximaal een jaar, waarbij ook nog eens sprake van een gewild aanbod.