Twee GBT'ers maken experiment koopzondag Vroomshoop mogelijk

VROOMSHOOP/VRIEZENVEEN - Bij een stemming over een experiment met de koopzondag zouden de GBT-raadsleden Beulakker en Stolte voornemens zijn voor een eenmalige koopzondag op 23 december te stemmen indien de VVD morgenavond daartoe en motie indient.

In de fractie van GBT is dit punt een vrije kwestie. De partij heeft een absolute meerderheid van twaalf zetels, maar vier hunner waren tot nu toe tegen, om redenen van geloof en om sociale redenen, waaronder de belangen van kleine middenstanders en personeelsleden. Voor de afgevaardigden Beulakker en Stolte zou het nu zwaarder wegen dat er in Vroomshoop een grote meerderheid in vóór is (ondernemers en inwoners), wat in de kernen Den Ham, Vriezenveen en Westerhaar anders zou liggen, en dat er na afloop een evaluatie plaatsvindt

De meest geharnaste tegenstemmers in de GBT-fractie zijn de raadsleden Engels en ChristenUnie die eerder lid waren van de PvdA respectievelijk de ChristenUnie en zij zouden volharden in een afwijzing van de vercommercialisering van de zondag.

Omdat de koopzondag raakt aan levensbeschouwelijke opvattingen vindt fractievoorzitter Elzinga dat alle raadsleden naar eer en geweten mogen stemmen, indien VVD-leidsman Kobes met een motie komt. Dat doet hij als hij via de binnenlijn weet dat de motie het haalt. Dat was onlangs onzeker en daarom zag Kobes toen af van het indienen van de motie.