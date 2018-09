Almelo investeert fors, verhoogt woonlasten en schaft hondenbelasting af

ALMELO – Het college van burgemeester en wethouders te Almelo wil de woonlasten voor huurders volgend jaar met circa tien euro laten stijgen. Voor woningeigenaren voorziet het college een stijging zo’n 25 euro. De hondenbelasting wil het college volgend jaar halveren en conform een afgelopen jaar aangenomen motie in 2020 helemaal afschaffen.

In de conceptbegroting 2019 benadrukt het college de noodzaak van investeringen in de lokale en regionale economie, de verduurzaming van de stad, de innovatiedrift in de zorg en de veiligheid. Er is hiermee tot 2022 een investeringsbedrag van zo’n zeven tot acht miljoen miljoen begroot, waarvan de helft voor de reconstructie/innovatie van de zorg, dat zoals bekend het ‘hoofdpijndossier’ van veel gemeenten en gezien de sociale structuur zeker Almelo.

Door een’ gedegen financieel beleid’ wil het college bovendien het eigen vermogen van de gemeente Almelo op ‘het gewenste en vereiste niveau’ brengen, waarmee het gemeentebestuur spoedig onder de curatele van de provincie Overijssel uit wil komen .