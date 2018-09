Overigens LX

Er werd schande van gesproken, een blote jonge vrouw op de televisie. Het was 1967 toen Phil Bloom geschiedenis schreef door naakt op te televisie te verschijnen in het VPRO-programma Hoepla. Nou ja, naakt, Nederland zag de borsten van een jonge vrouw die get dagblad Trouw las, altijd al een prima geweest vanwege de achtergronden.

Groot ook was de commotie toen vier jaar later Saskia Holleman nog naakter op een PSP-poster stond afgebeeld, bloot in een weiland, met een koe die zich overigens ook ongekleed op de fot was gegaan. Ach ja, de PSP bestaat al lang niet meer. Lek en Spek zijn al dood en hun erfenis uit het weiland is in de trofee├źnkist van klaverjongen beland.

De tijden zijn veranderd. Een blote vrouwenborst op een schilderij kan niet, zelfs niet in het Paleis van Vrouwe Justitia, waar de wetten de borsten weren, waar het gesneden beeld aanstoot geeft, waar de vrouw tegen zichzelf dient te worden beschermd, waar moedertje Kuisheid en vadertje Godsdienst nu rechtspreken, niet meer hamerend op het Aambeeld van rechten en plichten die de Wetgever stelt, maar op het Altaar van de hypocrisie en de benepenheid van Zuckerberg.

meer volgt