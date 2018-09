Interim-manager aan slag bij scholengemeenschap Waerdenborch

HOLTEN/GOOR - Op verzoek en ter tijdelijke versterking van het bestuur heeft de Raad van Toezicht van de openbare scholengemeenschap De Waerdenborch te Holten en Goor is een openbare scholengemeenschap in Holten en Goor voor vmbo, havo en vwo een plaatsvervangend rector-bestuurder aangesteld. De keuze viel op interim-manager Van den Broek-Hanskamp, die voor het lopende schooljaar 2018/2019 is aangesteld. Ze heeft meer dan twintig jaar ervaring bij uiteenlopende onderwijsinstellingen in den lande.

De aanstelling van een plaatsvervangend rector-bestuurder past binnen de statuten van de Stichting Waerdenborch en de Raad van Toezicht heeft over het verzoek tot versterking van het bestuur advies ingewonnen bij de Medezeggenschapsraad. Het management, personeel, ouders en leerlingen van De Waerdenborch zijn geïnformeerd. De aanstelling zou geen gevolgen hebben voor het functie- en formatieplan van de scholengemeenschap.

De school heeft een moeilijke periode doorgemaakt waarbij veel energie was gemoeid met financiële gezondmaking, vooral vanwege personele lasten die begroting met twee ton overschreden. De reservepositie van De Waerdenborch is precair, terwijl de bestuurlijke wens is te investeren in de noodzakelijk geachte optimalisering van de huisvesting.