Per direct stop uitbreiding/nieuwvestiging geitenhouderijen Overijssel

MARKELO - De provincie Overijssel gaat een geitenstop invoeren. Geitenhouderijen mogen met ingang van nu niet meer uitbreiden. Voor nieuwe bedrijven geldt een veto en ook het omzetten van een agrarisch bedrijf naar een geitenhouderij is niet meer toegestaan. De bestaande geitenhouderijen mogen niet meer geiten aan houden dan het aantal dat ze er nu op nahouden. De stop geldt niet voor bedrijven met minder dan tien geiten.

De stop heeft te maken met de mogelijke gezondheidsrisico’s voor omwonenden. Er loopt er een landelijk onderzoek van het ministerie naar de mogelijke samenhang tussen geitenhouderijen en longklachten bij omwonenden. Het besluit van Overijssel is genomen nadat Noord-Brabant, Gelderland en Utrecht een geitenstop afkondigden. Anders zou de kans bestaan dat bedrijven uit die provincies uitwijken naar Overijsse Er is volgens het Overijsselse provinciebestuur sprake van een toename van het aantal geiten(houderijen) in Nederland.

De grootste coalitiepartij CDA, tot dusver tegenstander van een stop, zegt de afkondiging van een direct verbod op meer en nieuw begrijpelijk te vinden. 'Recente ontwikkelingen hebben ervoor gezorgd dat we ons toch achter het voorstel tot een geitenstop hebben geschaard', aldus het Hellendoornse statenlid Piksen. Namens de oppositiepartij PvdA spreekt het statenlid Wissink uit Markelo, al langer voorstander van een stop, hand in hand met de Partij voor de Dieren, over 'een verstandig besluit waar we al een paar keer op hebben aangedrongen'.