Tien miljoen Overijssel voor Fotonica op TechBase Twente/Enschede

ENSCHEDE - De provincie Overijssel stelt tien miljoen beschikbaar voor het nationale programma Fotonica van PhotonDelta. In de loop van de avond zullen Provinciale Staten daarmee instemmen. De zogenoemde TechBase Twente in het luchthavengebied in Enschede is de draaischijf.

Fotonica wordt gezien één van de nationale en Europese sleuteltechnologieën en is een kansrijk onderdeel van het Advanced Materials & Manufacturing-cluster in Twente. Het geld wordt revolverend ingezet door het Hightech Factory Fund van de Universiteit Twente om onderzoeksapparatuur ter beschikking te stellen aan bedrijven die deelnemen aan het nationale programma Fotonica.

Het betreft een project dat Overijssel op het zere been heeft genomen met Gelderland, Noord-Brabant en het bedrijfsleven. De tientallen mijoenen der drie provincies worden in Overijssel geput uit de algemene reserve Kwaliteit van Overijssel ten dienste vanTechBase Twente. In het debat van hedenmiddag stelde gedeputeerde Van Hijum dat het om techniek van de toekomst gaat waarbij Twentse bedrijven met kennis en kunde onteikkelaars en voorlopers zijn geweest.

Bij fotonica gaat het om de wisselwerking tussen licht en elektronica. Deze technologie gaat naar verwachting een grote rol spelen in het (vermoede) succes van de Nederlandse hightech-maakindustrie. Er is veel animo; zo leggen Demcon (Oldenzaal, Enschede en Eindhoven) en VDL (dat Siemens in Hengelo overnam en een bedrijf in Almelo heeft) al belangstelling aan de dag.