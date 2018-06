Van Rees na Haaksbergen en Losser in beeld als wethouder Almelo

ALMELO - In de speech bij zijn afscheid als schepen van Losser zei wethouder Van Rees afgelopen week uit te zien naar een nieuwe uitdaging. Er zijn tekenen die erop wijzen dat dit zomaar Almelo kan zijn. Van Rees is namelijk betrokken bij het formatieproces in de stad aan de Aa. Zijn achtergrond is VVD en voor die partij was hij tot 2014 wethouder in Haaksbergen. Hij moest in de Ster van Twente wijken doordat de VVD vier jaar geleden buiten het college van burgemeester en wethouders viel.

Van Rees kwam vervolgens vrij rap aan de bak in Losser, waar hij voor de lokale partij Burgerforum wethouder werd. De geschiedenis herhaalde zich dit jaar toen Burgerforum, ofschoon de partij de meeste stemmen wist te vergaren, uit de coalitie in Losser tuimelde. De voormalige VVD'er zou nu voor Lokaal Almelo Samen (LAS) in beeld zijn als wethouder, dus niet voor de VVD, die in Almelo rituele dansen uitvoert, van aantrekken en afstoten, het als het gaat om de kandidaat-wethouder.