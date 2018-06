Van Hijum roept op kritische journalistiek te subsidiëren/sponsoren

ENSCHEDE - De provincie Overijssel zou het volgens gedeputeerde Van Hijum van Economie en Financiën als een van haar taken moeten zien kritische regionale journalistiek te ondersteunen. Daar zouden wat hem betreft Provinciale Staten van Overijssel binnenkort bij de vaststelling van de Perspectiefnota geld voor moeten vrijmaken.

Kritische journalistiek zou van groot belang zijn voor het functioneren van de democratie. Ook zou de 'kritische regionale journalistiek' kunnen worden ingezet als instrument om de opkomst bij verkiezingen te vergroten. Er zijn, al zei de gedeputeerde dat er niet expliciet bij, volgend voorjaar verkiezingen voor een nieuwe samenstelling van Provinciale Staten.

Het is nu aan de fracties in de statenzaal de voorzet van de geslepen gedeputeerde benevens beoogde lijsttrekker der christendemocraten binnen te koppen. De financiële reserves van Overijssel zijn, liet Van Hijum met deze week met zoveel woorden weten, voldoende om zonder politieke reserves zo'n uitgave te omarmen. In de eerder al zwaar door de provincie gesubsidieerde Newsroom te Enschede (Balengebouw in Roombeek voor dagblad en lokale omroep met regionale pretenties) zullen ze ook dit keer met de besteding der gelden waratje wel raad weten.