PvdA port belangstellenden voor wethouderschap in Enschede op

ENSCHEDE - Bij de PvdA in Enschede kunnen zich tot en met volgende week woensdag kandidaten melden die in deze stad wethouder namens de sociaaldemocraten willen worden. Een selectiecommissie met onder meer ex-wethouder Van Egmond zal gesprekken met de sollicitanten voeren en daarna met een voordracht naar de ledenvergadering komen.

Er is volgens PvdA-fractievoorzitter Van der Velde voldoende ruimte bij de formerende partijen BBE, D66, VVD en ChristenUnie die na het afhaken van GroenLinks hun oog op de sociaaldemocraten hebben laten vallen. 'Hoewel de onderhandelingen nog moeten losbarsten, is het van belang tijdig een mogelijke kandidaat te kunnen aanwijzen. (...) Hoewel de uitkomst van deze gesprekken nog niet zeker is heeft het afdelingsbestuur besloten om de procedure voor het wethouderschap open te stellen zodat de PvdA Enschede indien nodig tijdig in de vacature kan voorzien.'

Kennelijk wordt een allroundbestuurder gezocht, want het is volstrekt onduidelijk welk takenpakket de toekomstige wethouder onder zijn of haar hoede krijgt. In de ledenvergadering zal behalve over de voordracht voor een wethouder ook verantwoording over 'het doorlopen proces' worden afgelegd.