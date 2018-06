Oversteek van N34 bij Boshoek in Hardenberg per direct gesloten

HARDENBERG – Ter vergroting van de verkeersveiligheid is de oversteek van de N34 bij sportpark De Boshoek, het domicilie van de voetbaltrots HHC, met ingang van morgen afgesloten. Het verkeer kan tijdelijk via de Haardijk en Hessenweg van en naar het sportpark. Dit besluit hebben de gemeente Hardenberg en de provincie Overijssel in overleg met Plaatselijk Belang Heemse en omwonenden genomen. Dit komt de veiligheid volgens de gemeente ten goede.

De nieuwe tunnel Boshoek kan, aldus de aannemerscombinatie Reef Infra, Schagen Infra en Salverda Bouw, begin juli in gebruik worden genomen. De tunnel bij sportpark maakt deel uit van het uitbouwen van de N34 tussen de Witte Paal en Coevorden tot een 100 kilometer-weg met ongelijkvloerse kruisingen. Het totale karwei vergt 55 miljoen euro. Er is behalve in de tunnel Boshoek ook voorzien in tunnels bij de Willemsweg en de Lentersdijk. Aan weerszijden van het zestien kilometer lange gedeelte van de N34 komt een ‘obstakelvrije zone’ van acht meter.

Recent repte gedeputeerde Boerman van Verkeer en Vervoer in Overijssel tijdens een formeel moment over een mijlpaal, waarbij hij wees op het economische en sociale belang vanwege toenemende veiligheid en kansenrijkrijkdom voor het bedrijfsleven.