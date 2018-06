Haaksbergen: eerst nieuwe wethouders, dan nieuwe burgemeester

HAAKSBERGEN - De gemeente Haaksbergen krijgt een compleet nieuw dagelijks bestuur, want komende week worden drie nieuwe wethouders benoemen bovendien begint de zoektocht naar een nieuwe burgemeester ter opvolging van waarnemer Kok die al drie jaar de honneurs waarneemt. Overigens valt in het gemeentehuis en aanpalende schebkhuizen te vernemen dat Kok, mocht hij solliciteren, een goede kans maakt de ambtsketen in principe nog zeker zes jaar mag dragen. Formeel gaat de raad wel bezig met een profielschets.

De benoeming van de wethouders Scholten van het CDA, Koopman van de VVD en Ten Thije van de PvdA vindt komende maandag plaats. In de coalitie nemen CDA en VVD de plekken in van Leefbaar Haaksbergen en D66. Er is gedoogsteun van GGH. Van de wethouders komen Koopman en Ten Thije van buiten, namelijk uit Noordoost Twente en Enschede. In feite komt Scholten óók van buiten, want hij was de afgelopen jaren wethouder in de gemeente Twenterand. Dat was toch een eend in een vreemde bijt en hij lijkt gelukkig in zijn vertrouwde biotoop.

He coalitieakkoord spreekt heel hedendaags over duurzaamheid, samenwerking en financieel herstel. Nog voor de zomer zal de gemeenteraad komen de spreken over de bevindingen van de Rekenkamer ter zake alles wat samenhangt met het Marktplan 2.0, dat de afgelopen raadsperiode na tientallen jaren soebatten tot stand werd gebracht onder verantwoordelijkheid van wethouder Van Vlaanderen, wiens kop vervolgens wel op het hakblok belandde.