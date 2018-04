VRIEZENVEEN- De consequentie van de nederlaag van het CDA in Twenterand is dat politiek leider Kerkdijk zij positie heeft afgestaan en dat zijn natuurlijke opvolger Kuilder per direct de leiding over de CDA-fractie heeft overgenomen. Kuilder heeft zijn nieuwe rol als aanvoerder der christendemocraten geaccepeerd. Kerkdijk bliift wel deeel uitmaken van de bijna gehalveerde raadsfractie: van zeven naar vier zetels.