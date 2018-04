Kiezers maken CDA in Almelo de grootste, maar zetten lijst op de kop

ALMELO – Het was zelfs in eigen kring wel gehoopt, maar niet echt verwacht: de raadsfractie van het CDA in Almelo behoudt zes zetels en is daarenboven net als vier jaar geleden de grootste partij in de gemeenteraad van de stad. Hoewel ook de VVD in Almelo zes zetels heeft, mag het CDA zich op basis van 26 stemmen meer dan de liberalen de grootste noemen.

Waar het CDA helemaal geen rekening mee hield is dat de kiezersachterban dusdanig huis zou houden dat van de eerste zes kandidaten alleen lijsttrekker Zielman, nieuwkomer Wind en terugkomer Trienen voor de christendemocraten zijn gekozen. De andere drie komen op basis van voorkeurstemmen in de raad. Wat ging er fout bij de christendemocratie aan de Aa?

meer volgt