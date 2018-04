Enschede formaliseert bijdrage aan de Twentse Zorg Academie

ENSCHEDE - Het college van burgemeester en wethouders der gemeente Enschede wil de jaarlijkse bijdrage aan Twentse Zorg Academie (TZA) formaliseren. Het gaat om tienduizend euro per jaar voor de periode 2018-2020 en dit bedrag kan volgens het college ten laste worden gebracht uit het budget begeleidende ondersteuning mantelzorg.

De gemeente Enschede is sinds februari 2015 partner van de TZA en heeft eerder in 2016-2017 een financiële bijdrage geleverd. De huidige bijdrage vloeit voort uit een verlenging van de samenwerkingsovereenkomst die de gemeente Enschede samen met zeven andere partners van de TZA vorig jaar heeft gesloten

Twentse Zorg Academie afficheert zich als hét regionale innovatieve leerwerk-, test- en oefencentrum op het gebied van zorgtechnologie en toepassingen die gericht zijn op het behoud van zelfstandigheid en zelfredzaamheidvan mensen in wat tegenwoordig de 'thuissituatie' wordt genoemd. In een vernieuwende omgeving kunnen studenten, professionals en belangstellenden kennis maken met ontwikkelingen en trends. De TZA is een netwerkorganisatie van (zorg)ondernemers, overheid en onderwijs. Studenten en (zorg)professionals kunnen bij de TZA bij- en nascholing volgen middels de maatwerkmodules die de academie aanbieden.