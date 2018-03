Zware vernielingen op algemene begraafplaats in Diepenheim

DIEPENHEIM – Op de algemene begraafplaats te Diepenheim zijn recent meerdere graven vernield. Veel nabestaanden reageren onthutst. Er zijn grafmonumenten ontzet en bezoedeld, beelden, zuilen en ornamenten kapot geslagen, bloemen en planten weggesmeten en zerken doormidden geslagen.

Het vandalisme is vandaag ontdekt door een familielid dat het graf van haar moeder bezocht. De politie is een onderzoek gestaet en rept over 'totaal gebrek aan respect' bij de daders.

De gemeente Hof van Twente, die enige jaren geleden te maken kreeg met grafvernielingen.in Delden, Goor en Markelo, kondigt herstel van de graven aan en zegt prioriteit te geven aan het achterhalen van daders, schades en motieven.