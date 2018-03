Goudt gaat in meer gemeenten de politieke verhoudingen peilen

ENSCHEDE – Voormalig wethouder Goudt der gemeente Enschede gaat behalve zoals gemeld in Borne ook in andere gemeenten aan de slag om op basis van de verkiezingsuitslag mogelijke coalities in kaart te brengen. Hij gaat dat ook doen in de gemeenten Hardenberg en in Haaksbergen, al doet hij dat in de Ster van Twente samen met de Enschedese politicoloog Van der Kolk die in zijn eentje de politiek temperatuur gaat opnemen in de gemeente Wierden.

De naam van Goudt valt ook in verband met de formatire inTwenterand, maar de meerderheidspartij GBT wil daar in elk geval niet alleen regeren, wat getalsmatig met twaalf van de 23 zetels wel zou kunnen, maar meer draagvlak verdient volgens fractievoorzitter Paters de vorkeur. Goudt kent Twenterand goed, inzonderheid Westerhaar-Vriezenveenschewijk, waar hij jarenlang op hoog niveau damde, zeg maar politiek met schuifstenen.

Een schoolbestuurder uit Twenterand leidt de besprekingen in Hellendoorn, want daar gaat bestuursvoorzitter Benneker van de Stichting Katholiek Onderwijs Twenterand aan de slag met het aftasten van mogelijkheden om een ‘lokale’ regering te vormen. Hij woont in Nijverdal, zegt zelf geen politieke ambitie te hebben, maar was in Hellendoorn wél betrokken bij de fusie van drie plaatselijke partijen die als Lokaal Hellendoorn meteen de grootste raadsfractie werden.

meer volgt