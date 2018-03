Gemeente en club dicht bij akkoord over atletiekbaan Haaksbergen

HAAKSBERGEN – De gemeente Haaksbergen en de Atletiekvereniging Haaksbergen willen tempo maken met de renovatie van de atletiekbaan, een nieuw huurcontract en nieuwe huurafspraken. Dat blijkt uit een gezamenlijke verklaring van wethouder Van Spiegel namens de gemeente en woordvoerder Eijsink namens de club.

De kunststof-toplaag van de 400 meter-baan, eigendom van de gemeente, dient te worden vervangen. Het gemeentebestuur opteerde voor een overdracht van de 25 jaar geleden aangelegde accommodatie aan de vereniging, maar die wil huur dan wel bruikleen, waarbij de vraag is welke jaarbijdrage dan vereist is; daar wordt over gedelibereerd.

Een ‘vervolggesprek’ is constructief verlopen. Na het voorstel van de atletiekvereniging heeft de gemeente haar opvattingen toegelicht met betrekking tot de huur en een compensatieregeling voor zelfwerkzaamheid. Het lijkt erop dat daar een gedeeld voorstel uit valt de destilleren. In de gezamenlijke verklaring staat: ‘Er zitten openingen in die tot een positieve oplossing kunnen leiden. De gesprekken over de renovatie verlopen voorspoedig en volgens planning. Er is gestart met de eerste fase, de zogenaamde voorbereidingsfase.’

Er is hiertoe een projectgroep samengesteld die zich nu buigt over een programma van eisen. Zowel het gemeentebestuur als de atletiekclub denkt donderdag 5 april over ‘een concreet voorstel’ te spreken en de verwachting is dat de gemeenteraad er 10 april over spreekt wat dan zal gebeuren in de vernieuwde volksvertegenwoordiging.