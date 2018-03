Plan veertig woningen op prominente plek in Roombeek Enschede

ENSCHEDE – Het bouwbedrijf Dura Vermeer, met zijn Twentse vestiging in Hengelo, gaat in Roombeek te Enschede veertig woningen bouwen. Dat gebeurt bezijden het winkelcentrum aan de beek in de pronkwijk van de stad. Het plan is vanavond geopenbaard.

Het complex zal Lagerhuis worden gedoopt, lichtjes refererend aan de bouwplek, te weten de vroegere brouwerij van Grolsch. Volgens de mores van deze tijd zal DuraVermeer inspelen op zowel bouwduurzaamheid als burgerparticipatie. Van de woningen in het complex zijn er onder meer appartementen met ruimte voor de combinatie van wonen en werken. Ook omvang, gebruik en routing zijn variabel. De bedoeling is volgend jaar de bouw ter hand te nemen, want dit jaar vindt de verkoop plaats en het overleg met toekomstige bewoners.

De gemeente Enschede is enthousiast over het plan en ziet het als uitstekende afronding van de wijk. Om die reden spoedde wethouder Van Agteren, onder veel meer ook stadsdeelwethouder van Enschede-Noord, zich vanavond naar de presentatie. Hij tekende met directeur Pluimers van DuraVermeer de zogenoemde samenwerkingsovereenkomst.