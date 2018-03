Twenterand bereid rechtszaken te staken en 1,2 miljoen te dokken

VRIEZENVEEN – De gemeente Twenterand zou een bedrag van 1,2 miljoen willen betalen om te schikken met twee voormalige grondeigenaren in de Oosterweilanden te Vriezenveen. Ook is de gemeente, melden bronnen in ten gemeenthuize, bereid zijn met notaris Endendijk in gesprek om tot overeenstemming te komen. De schikking betekent dat het gemeentebestuur het moede hoofd in de schoot legt, niet langer wil blijven procederen en lopende procedures stop wenst te zetten.

De gemeenteraad is formeel nog niet op de hoogte, evenmin de politieke reacties van de raadsfracties. Mogelijk komt wethouder Scholten van Grond en Geld (Ruimtelijke Ordening en Financiën) komende dinsdag met een verklaring in de laatste vergadering van de gemeenteraad in de huidige samenstelling. Er zou met name de coalitiepartijen CDA, CU en SGP veel aan gelegen zijn vóór de verkiezingen van 21 maart van dit traantrekkende dossier verlost te zijn, letterlijk koste wat het kost.

De gemeente kocht enkele jaren grond in de Oosterweilanden van de families Koersen en Prinsen voor de agrarische waarde, maar veranderde vervolgens de bestemming in bedrijvigheid. De families voelden zich bekocht, eisten meer geld, zijnde de industriële waarde, en spanden na weigering door de gemeente een rechtszaak aan. De rechtbank oordeelde dat bijna een half miljoen meer zou moeten worden betaald. De gemeente besloot in beroep te gaan en persisteerde daarin op advies van haar vaste advocaat Van de Wetering. Om die reden werden eerdere schkkingen afgewezen. Al jaren wordt er nu over gesproken, voor de rechtbank. Ook wil de gemeente, bij verlies haar kosten verhalen op notaris Endendijk, want die zou verwijtbaar/laakbaar hebben gehandeld bij de eerste transactie.

Tot nu toe liet wethouder Scholten bij voortduring weten dat de gemeenteraad een broedende kip niet moet storen, waarbij hij dus die kip is, maar dat hij de raad, die in zijn kippendrift tamelijk van de leg raakte, zou informeren zodra zulks aan de orde zou zijn, ten voordele of ten detrimente. Er zouden dan wel ontwikkelingen moeten zijn en die waren er volgens hem tot op heden niet. Ambtelijk heet het overigens dat het staken van de gerechtelijke procedures wegens kansloosheid al een tijdje rond is.