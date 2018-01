Raad in Hellendoorn dubt over miljoenen voor veiligheid A35 bij Haarle

NIJVERDAL/HAARLE - In de gemeenteraad van Hellendoorn wordt met spanning uitgekeken naar voorstellen van wethouder Beintema van Mobiliteit over de verkeersveiligheid op de toekomstige A35 ter hoogte van het kerkdorp Haarle. Het gaat voorshands om het tijdpad en de kosten.

Vanuit het kerkdorp is via Plaatselijk Belang voorgesteld de veiligheid bij de twee oversteken: verkeerslichten bij de Stationsweg en een bajonetkruising ter hoogte van de Molenweg en de Tunnelweg. De dorpelingen vrezen dat andere knelpunten tussen Nijverdal en Wijthmen te duur zullen zijn, wat ten koste kan gaan van de oversteken ter hoogte van Haarle. Ook is gesuggereerd een tunnel of een fietsbrug ter hoogte van de Koersweg en de Meijerinksweg te bouwen, die ook recreatie en toerisme bij Haarle/Heuvelrug versterken.

Beintema voert overleg over de situatie in diverse overleg-, belangen- en inspraakorganen. Er zou voor het hele traject tussen Nijverdal en Wijthmen nog zo’n negen miljoen beschikbaar zijn. De gemeente Hellendoorn moet sowieso ook zelf financieel over de brug komen, met minimaal twee miljoen, maar dat bedrag kan ook zomaar eens zo hoog uitvallen, al dan niet deels bij wijze van voorfinanciering.

De gemeenteraad heeft zich in meerderheid tot nu toe op de vlakte gehouden en gaat niet verder dan zorgvuldig onderzoek op basis van de ideeën en suggesties vanuit de Haarler gemeenschap. De gemeenteraad wil in principe na de verkiezingen, dus in een nieuwe samenstelling, knopen doorhakken, maar Beintema zou overwegen vóór maart piketpalen te willen slaan, met concrete voorstellen ter financiering, die in de miljoenen lopen.