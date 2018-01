Eerenberg, beste bestuurder Twente, ook kansrijk in nationale verkiezing

ENSCHEDE – De beste bestuurder van Twente, naar het oordeel van de Roskam, de Enschedese wethouder Eerenberg, maakt volgens Binnenlands Bestuur ook kans om de beste te worden van Nederland, op basis van de opvattingen van zijn collegae. Ook zijn de Hengelose wethouder Bruggink en de Almelose burgemeester Gerritsen genomineerd.

Eerenberg, sinds vier jaar wethouder en locoburgemeester van Enschede namens D66, is twee jaar geleden al gekozen tot de beste jonge bestuurder (tot veertig jaar) en in de ranking van de Roskam was hij vorig jaar al de op een na beste bestuurder van Twente en nu dus de beste. Zijn collegae roemen tegenover Binnenlands Bestuur zijn heldere manier van communiceren, dossierkennis, fotografisch geheugen en zijn zoeken naar oplossingen.

Tot de genomineerden van Binnenlands Bestuur behoren ook D66-wethouder Bruggink van Hengelo en VVD-burgemeester Gerritsen van Almelo.

Bruggink stond dit jaar eveneens en met stip in Top 25 van de Roskam. Hij steeg van de twintigste naar de achtste plaats. Gerritsen kwam nieuw binnen op nummer 25.