Eerenberg, wethouder te Enschede, beste Twentse bestuurder 2017

ENSCHEDE – De jaarlijkse verkiezing van de beste (gemeente)bestuurder van Twente is dit jaar gewonnen door de Enschedese wethouder Eerenberg. Hij is bezig met de afronding van zijn eerste termijn als D66-schepen in de grootste stad van Twente. Vorig jaar werd hij al tweede. Ook in zijn partij geldt Eerenberg landelijk als een belofte voor de toekomst, in alle opzichten een Koolmees.

De winnaar van vorig jaar, burgemeester Nauta der gemeente Hof van Twente, maakt nog wel deel uit van de Top Zeven met en mooie vijfde plek. Minstens zo opvallend is de comeback van wethouder Binnenmars van Twenterand met een vierde plek in de lijst. Hij werd in 2013 uitgeroepen tot de beste bestuurder van Twente. Tot de verbeelding spreken ook de tweede en derde plek van wethouders Van den Dolder van Hellendoorn en Langius van Almelo, beide van de ChristenUnie en beide van elders in Twente 'beroepen'.

De wethouders Beens van Rijssen-Holten en Hassink van Losser stijgen dit jaar flink in de lijst en completeren de Top Zeven.

Wat verder opvalt is dat op Nauta na de burgemeesters in Twente een steeds minder prominente rol spelen en dat vrouwelijke bestuurders in vergelijking met de mannelijke steeds beter presteren.

Het Overzicht

01 (02) Eelco Eerenberg (D66 Enschede)

02 (20) Anja van den Dolder (CU Hellendoorn)

03 (13) Alex Langius (CU Almelo)

04 (--) Jan Binnenmars (CDA Twenterand)

05 (01) Ellen Nauta (CDA Hof van Twente)

06 (10) Ben Beens (SGP Rijsen-Holten)

07 (15) Joop Hassink (CDA Losser)

08 (20) Claudio Bruggink (D66 Hengelo)

09 (07) Thomas Walder (D66 Hellendoorn)

10 (14) Ellen Prent (PvdA Haaksbergen)

11 (--) Martha van Abbema (CU Twenterand)

12 (12) Mariska ten Heuw (SP Hengelo)

13 (--) Wilmien Haverkamp (Partijloos Tubbergen)

14 (--) Jelle Beintema (CDA Hellendoorn)

15 (16) Roy de Witte (CDA Tubbergen)

16 (--) Christien van Wijk (Partijloos Almelo)

17 (04) Rob Welten (CDA Borne)

18 (--) Alida Renkema (CDA Oldenzaal)

19 (09) Onno van Veldhuizen (D66 Enschede)

20 (08) Arco Hofland (CDA Rijssen-Holten)

21 (--) Ilse Duursma (CDA Dinkelland)

22 (21) Dianne Span (CDA Wierden)

24 (24 )Wim Meulenkamp (VVD Hof van Twente)

25 (--) Arjen Gerritsen (VVD Almelo)

