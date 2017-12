Zeven kanshebbers bij verkiezing Beste Bestuurder Twente 2017

Enschede - Er zijn nog zeven kanshebbers om 'Beste Bestuurder van Twente 2017' te worden. Onder hen de winnaar van vorig jaar (burgemeester Nauta der gemeente Hof van Twente) en ook wethouder Binnenmars van Twenterand die in 2013 al de beste was. Het is nog niet eerder gebeurd dat een Twents bestuurder twee keer won.

Verder staat de nummer twee van vorig jaar, wethouder Eerenberg van Enschede, op de shortlist. Zoals gebruikelijk zit wethouder Beens van Rijssen-Holten weer bij de kanshebbers, plus wethouder Langius van Almelo en de wethouders Hassink van Losser en Den Dolder van Hellendoorn.

De lijst wordt morgen in de loop van de dag gepubliceerd. Bij de opstelling van de lijst is met name van belang wat dagelijks bestuurders der veertien gemeeenten zeggen te willen, hoe ze dat uitdragen en wat er van op de klos komt. Bij de beoordeling zijn louter medewerkers van de Roskam betrokken. Populariteitspolls, vooral de interactieve met toeters en bellen, met de winden en de jasjes, laat de Roskam graag aan andere media over.