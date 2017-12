Almelo en Twenterand lichtjes aan financiële leiband van Overijssel

ALMELO/TWENTERAND - De gemeenten Almelo en Twenterand liggen volgend jaar financieel aan de ketting van de provincie Overijssel, de gemeente Haaksbergen zal niet langer aangelijnd.

Almelo staat sinds al twee jaar onder preventief toezicht. Het eigen vermogen is nu nog negatief. Het herstelplan van het gemeentebestuur beschrijft hoe de eigen vermogenspositie wordt verbeterd. Vooralsnog verloopt dit herstel voorspoedig. Het preventief toezicht wordt verlengd vanwege de omvang van de problematiek en de risico’s waar de stad aan de Aa voor staat.

Twenterand is geconfronteerd met financiële problematiek binnen het Sociaal Domein, door hogere uitgaven voor zorg en bijstand. De gemeente heeft de inschatting gemaakt dat er ook buiten het Sociaal Domein geld zal moeten worden gevonden. Er zijn hiertoe aan het Manitobaplein te Vriezenveen algemene denklijnen uitgezet voor het oplossen van de financiële problematiek.

Voor zowel Almelo als Twenterand geldt volgend jaar vooraf goedkeuring nodig is voor besluiten en begrotingswijzigingen die extra lasten meebrengen welke niet in de begroting 2018 zijn voorzien.

Gedeputeerde Van Haaf heeft in een persbericht laten optekenen dat beide gemeenten hun financiële problematiek ‘transparant en realistisch’ in beeld hebben gebracht. ‘Daarnaast zien we dat zowel Almelo als Twenterand hard en serieus werkt aan het herstel van de gesignaleerde problematiek.’