VVD-burgemeester legt met Heracles-skybox VVD-besluit terzijde

ALMELO – De gemeente Almelo keert terug als skyboxhouder in het stadion van Heracles. Het huurcontract en daarmee de vrede is vanavond getekend. Het gemeentebestuur betaalt 17.500 euro per seizoen voor de gedeelde box inclusief de catering. Gerritsen was met enkele wethouders bij de (meteen gewonnen) thuiswedstrijd tegen Sparta en twitterde voor aanvang dat hij het contract had getekend voor de huur van de Innovatiebox, waar contacten kunnen worden gelegd en verdiept ('stevig aangehaald') met bedrijven en beroepsonderwijsinstellingen.

Op instigatie van de VVD, de partij van Gerritsen, besloot een meerderheid van de gemeenteraad twee en een half jaar geleden om de huur van een skybox op te zeggen, tegen de zin van het college van burrgemeester en wethouders, met name tegen de zin van de toenmalige CDA-wethouder Van Marle van Economie en Financiën, die een paar maanden later, ook op basis van een motie van de VVD, naar huis werd gestuurd. Volgens fractievoorzitter Pauwels van de VVD hoort het college niet in een skybox te zitten, laat staan daar gemeenschapsgeld aan te besteden, maar moeten burgemeester en wethouders vooral contactenleggen in de businessruimte van de voetbalclub.

Saillant is dat het college voor de hernieuwde huurdersrelatie met Heracles niet met de gemeenteraad heeft overlegd, laat staan met de oppositiepartij VVD, en dus ook niet met de liberale leider Pauwels, die op de avond van de hereniging van gemeente en voetbalclub door het regionale dagblad werd gekozen tot 'politicus van het jaar'. Bij de stadspompkrant heeft Pauwels betere ingangen dan bij het stadhuiscollege. Om het Heracles-huislied te citeren: 'Dat kan allemaaal in Almelo'.