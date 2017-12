Bijna anderhalve ton Mondriaan Fonds voor Tetem in Enschede

ENSCHEDE - De kunstfabriek annex het kunstcentrum Tetem in Enschede, dus zowel werkplaats als schouwzaal heeft van het Mondriaan Fonds een bedrag van 140.000 euro gekregen voor het programma van de komend twee jaar. Door de combinatie van de thematiek van technologie, de kansen voor jong talent en het overtuigende regionale belang voegt Tetem volgens het Mondriaan Fonds iets bijzonders toe aan het nationale bestel van presentatie-instellingen.

'We zijn hier ontzettend blij mee', noteert directeur Jurg op de toekenning van het geld voor 2018 en 2019. De subsidie komt ten goede aan het tentoonstellingsprogramma en daarnaast voor het Talent & Development Program. Met dit geld kunnen we echt een flinke kwaliteitsslag maken.'

De commissie van het Mondriaan Fonds zou volgens Jurg enthousiast zijn over de wijze waarop Tetem verbinding aangaat met het publiek: de openheid die uit de plannen blijkt en de uitwerking van de regionale publieksbemiddeling dragen daaraan bij. Bovendien zou het educatietraject 'inhoudelijk goed uitgewerkt' zijn. Ook genoemd worden 'de samenwerking met diverse partners en de rol voor vrijwilligers'. De focus op nieuwe media in het programma wordt als helder gekwalificeerd en de subthema’s interessant bevonden. Ook is er bewondering voor het cultureel ondernemerschap van Tetem en de tentakels die het heeft in de stad, de regio en (de rest van) de wereld.