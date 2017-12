Boomkamp lost Terpstra af als voorzitter Raad van Toezicht Dimence

ALMELO/ENSCHEDE - Bij de Dimence Groep treedt beroepsbestuurder Boomkamp aan als voorzitter van de Raad van Toezicht. Hij volgt per januari de huidige voorzitter Terpstra op die om statutaire redenen per 31 december aftreedt. Net als Terpstra is Boomkamp van huis uit onderwijzer/leraar, opgeklommen tot onderwijsbestuurder.

De benoeming bij Dimence valt naadloos samen met zijn afscheid als voorzitter College van Bestuur van de Saxion Hogeschool met de hoofdvestiging in Enschede en een vestiging in Deventer. Na zijn vertrek bij de onderwijsgigant wil de in Oldenzaal woonachtige Boomkamp zich naar eigen zeggen verder maatschappelijk verbreden. Daarbij ligt het hart van de gewezen Pabo-leraar naar eigen zeggen bij de (semi-) publieke sector, zoals het onderwijs, de cultuur en de zorg. Boomkamp licht in een persbericht zijn motivatie voor de functie van voorzitter bij de Dimence Groep toe: ‘Ik voel me sterk betrokken bij mensen die extra ondersteuning nodig hebben bij hun ontwikkeling. Dat was van toepassing in het hoger beroepsonderwijs, waar ik me steeds sterk heb gemaakt voor een toenemende groep kwetsbare studenten. Maar dit geldt ook voor diverse vroegere en huidige toezichthoudende functies, zoals in de Jeugdzorg en in het speciaal onderwijs. De doelstellingen van de Dimence Groep passen mij dan ook goed.’

Verder laat Boomkamp in het officiële communiqué weten ‘grote interesse te hebben in modern toezichthouden.’ Citaat: ‘Toezichthouden vraagt om een proactieve houding. Belangrijk daarbij is dat je een echte gesprekspartner bent, teamwork en betrokkenheid hoog in het vaandel hebt en waarbij de Raad van Toezicht in een vroeg stadium betrokken wordt bij een proces.’

Terpstra verlaat Dimence Groep naar eigen zeggen ‘met een goed gevoel’. Ook hier een citaat: ‘Er gebeurt veel in de sector; je kunt het dagelijks lezen in de media. Maar de organisatie is bewonderenswaardig goed in control en ik zie hoe ongelofelijk veel aandacht en anticipeervermogen dat vraagt. Ik heb grote waardering en respect voor de wijze waarop alle medewerkers daar inhoud aangeven. Ik draag met een gerust hart het stokje over aan Wim Boomkamp.’