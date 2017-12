deRepubliek, banen Siemens, krachten vrije markt en stuitende politiek

HENGELO - Het is hartroerend hoe stad en ommeland begaan zijn met de toekomst van Siemens in Hengelo, maar het geeft ook te denken. Politiek is een veelhoofdig fenomeen, om niet te zeggen een veelkoppig monster. Het gaat al te vaak om de verscholen bijbedoelingen. Vuile handen en badkuipen schoonwaswater.

De gemeenteraad van Hengelo, burgemeester Schelberg voorop, de Staten van Overijssel, gedeputeerde Van Hijum voorop, ook de Tweede Kamer, kortom, alles wat zich belangrijk waant in zijn democratische klederdracht, zonder het te zijn, althans op dit gebied, want is de democratie al geen panacee voor alles, zeker niet bij een staatsinrichting waarbij de staat niet gaat over vestigingslocaties en productiemiddelen.

Het is dus allemaal voor de bühne, profileringsdrift van raadsfracties met gemeenteraadsverkiezingen voor de boeg, en van een burgemeester van wie zo ongeveer niemand in Hengelo heeft gehoord, zelfs niet alle ambtenaren zouden hem niet herkennen, zijn buren willen hem niet kennen. En dus is het met de herbenoemingsprocedure in aantocht zaak van de hoog van de stadhuistoren te blazen.

Eerstens dit: Siemens is een prachtig bedrijf, hightech in optima form, hypermoderne machines, innovatieve producten, zo’n zeshonderd hoogopgeleide en trotse werkkrachten – toe maar, alles om als regio trots op te zijn. Zelfs het prominente gebouw aan het Industrieplein bezuiden het NS-station oogt als een karakteristieke en opgepoetste parel dat metaalhistorie (Stork) ademt.

Tweedens dit: Siemens produceert gasturbines in een wereld waarin met de woorden van het concern ‘snel accelererende structurele veranderingen in de fossiele energieopwekking en grondstoffensector’ leiden tot een sterk afnemende vraag.

Het drama van Siemens is een combinatie van enerzijds de vrije markt der economische krachten (minder behoefte betekent minder productie en het financieel rendement gaat boven het maatschappelijk rendement) en anderzijds de door overheid met subsidies gestuurde planeconomie (meer energie uit zon, wind en bodem betekent direct minder winning van gas en olie) en dat alles heeft vertegenwoordigers in de wetgevende macht en - net zo belangrijk – de industrie van de advies-, consultant- en lobbybedrijven.

Het is voor Twente (veel groter dan Hengelo) van kardinaal belang dat het bedrijf van Siemens blijft, maar vermoedelijk met andere bronnen van inkomsten. In het Financieel Dagblad stond dit weekend dat VDL (met een vestiging in Almelo) interesse zou hebben in de gasturbineproductie van Siemens. Wellicht zijn er meer kandidaten, maar de naam dondert niet. Laat de vakbonden vol inzetten op het behoud van werkgelegenheid. En waar is de Twente Board als je hem nodig hebt. En waar zijn al die Twente Index-fetisjisten die maandag weer een cijferfeestje bouwen of brouwen, want hun toogdag is bij Grolsch.

En laat al die mooi weer-politici zich eens – maar dan serieus – bekommeren om al die ondernemers in Twente die de komende jaren omvallen vanwege die vermaledijde BTW-verhoging voor MKB, kleine zaken, winkels op de hoek, met en handvol personeelsleden; die BTW-verhoging zorgt voor het verlies van veel méér dan zeshonderd banen.