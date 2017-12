Hulpgeld van Almelo in kunsttunnel; projectleider/kunstenaar verbolgen

ALMELO – De gemeente Almelo wil geld uit de pot voor sociale projecten aanwenden voor de herrijzenis van het stripverhaal over de avonturen van Mans Kapbaarg in de naar deze persoon en diens reizen/avonturen genoemde tunnel in de Wierdensestraat. Dat is volgens beeldend kunstenaar Veneman ten eerste onjuist gebruik van geoormerkt hulpverleningsgeld en ten tweede zal het de kwaliteit van het kunstzinnig verbeelde verhaal geweld aan doen.

Ambtenaren van de gemeente proberen hem al maanden zo ver te krijgen dat hij cliënten van huporganisaties een spoedcursus geeft om hen de vanwege de renovatie van de tunnel verwijderde en in een loods opslagen panelen van het stenen stripverhaal weer aan de wanden te bevestigen. ‘Dat is zwaar en specifiek werk’, zegt Veneman. ‘Dat luistert nauw en komt aan op kennis en secuur. Ik ben twintig jaar geleden door de gemeente officieel aangesteld als projectleider, als professioneel kunstenaar met een professioneel mozaïekatelier waar zo’n vijftien geschoolde vrijwilligers lopen die allemaal ervaring hebben met het Mans Kapbaarg Mozaïek.

Veneman stoort zich mateloos aan hoe de gemeente met hem en zijn medewerkers omgaat, snelcursussen wil geven aan dagbesteders om hen het werk te laten doen. Geldgebrek kan er in dir project volgens Veneman niet zijn, want de aanbesteding van de renovatie van de tunnel viel fors goedkoper uit dan gedacht en boven moet er nog geld zijn bij een speciaal voor sponsorwerving opgerichte Stichting Herstel Mans Kapbaarg Mozaïek, opgericht onder de vlag van de Stichting Stadsherstel Almelo, waarvoor de bestuurders Voskamp (ontwikkelaar), Van Loo (ABN) en Westenberg (voorzitter) verantwoordelijkheid dragen. De gemeente doneerde een ton, de stichting zou dat minimaal verdubbelen. ‘Waar is dat geld dan?’, vraagt Veneman zich af. Hij zegt dat een bedrag van ruim 175.000 euro nodig is, uitgesmeerd over drie jaar en heeft zowel het college van burgemeester en wethouders als de raadsfracties gevraagd om opheldering.