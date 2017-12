Enschede maakt een begin met uitvoering Burgerbesluit Vuurwerk

ENSCHEDE – Er komen in Enschede vuurwerkvrije zones, er wordt voorlichting gegeven in het algemeen en specifiek op scholen. Omdat alle drie de voorstellen, die afgelopen jaar her resultaat waren van een zogenoemde Stadsdialoog, sterk gericht zijn op voorlichting, worden ze uitgevoerd onder een meerjarige campagne ‘Enschede viert oud en nieuw’. Binnen deze campagne wordt aandacht gevraagd voor een veilig oud en nieuw, waarbij iedereen het naar zijn zin heeft en rekening met elkaar houdt.

Dit is het begin uitvoeren van de voorstellen uit het Burgerbesluit Vuurwerk dat de uitkomst was van de Stadsdialoog.

De campagne krijgt een meerjarig karakter en de doelstelling is in de woorden van de marketeers der gemeente Enschede om ‘langzaam maar zeker voor een cultuuromslag te zorgen door bewustwording van de eigen rol tijdens de jaarwisseling en het verinnerlijken van redelijke gedragsnormen rond vuurwerk’. De campagne die voor dit jaar gepland is krijgt een herkenbare stijl die ook de komende jaren gebruikt zal worden. Er is een website aan gekoppeld met basisinformatie over (het afsteken van) vuurwerk, een flyer, in het straatbeeld komt de campagne terug met posters bij bushaltes en op andere plekken.