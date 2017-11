Hof maakte bij vernieuwing platteland van één miljoen vier miljoen

MARKELO - Net als voorgaande jaren zet de gemeente Hof van Twente ook volgend jaar een kwart miljoen euro in voor wat plattelandsvernieuwing wordt genoemd. In de huidige raadsperiode 2014-2017 is eveneens vier keer 250.000 voor dit doel aangewend en het college van burgemeester en wethouders meldt het totaalbedrag van een miljoen de afgelopen is ingezet voor projecten waarin vier miljoen was gemoeid.

De gemeente Hof van Twente is volgens het college op dit gebied ‘koploper in Twente en landelijk een voorbeeld’. De investeringen zijn gericht op vernieuwing van de agrarische sector en ontwikkeling van het landschap. De vernieuwing wordt gestimuleerd door concrete projecten, waaronder planmatige kavelruil (dit jaar naar schatting 150 hectare waarvan vijftig grondeigenaren profiteren), mestverwerking tot grondstof, bodemverbetering, gebiedsmanagement en begeleiding van individuele boeren. Landschapsontwikkeling krijgt aandacht door het landschap zo veel mogelijk te verbinden met onderhoudscontracten en projecten op het gebied van biodiversiteit.

Een prioriteit is ook de bevordering van sloop van overtollige asbesthoudende bebouwing. Dat onderdeel gaat eind van dit jaar in uitvoering. Vanuit de gemeente Hof van Twente zal er aanvullend op de landelijke subsidie voor asbestsanering geld beschikbaar worden gesteld om de verwijdering van asbest een extra impuls te geven. Daarnaast zal de gemeente het slopen van overtollige gebouwen stimuleren.