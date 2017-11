Tweede ontmanteling van een Boeing bij AELS op Airport Twente

ENSCHEDE- Er zal maandag een Boeing 747 van de KLM die op Twente Airport landen. Het is voor de Boeing de laatste reis want er wacht in Enschede ontmanteling door het bedrijf Aircraft End of Life Solutions (AELS) dat specialiseert in het uit elkaar halen van vliegtuigen. Begin dit jaar gebeurde dit met een Airbus A340 uit Zwitserland.

Een vliegtuig krijgt in zijn levensloop voortdurend nieuwe onderdelen tijdens regulier onderhoud, tot dit onderhoud economisch niet meer lucratief is vanwege de ‘levenscyclus van het luchtvaartuig. Dan ligt een laatste vlucht voor de hand, namelijk naar AELS waar het wordt secuur gesloopt en nog bruikbare onderdelen worden verkocht. Uiteindelijk blijft er dan op niets over anders dan de romp die in der recycling gaat voor nieuw metaal.

Het vliegtuig dat maandag op Twente zal landen, werd in 1994 gebouwd. KLM neemt afscheid van de grote 747-toestellen, omdat nieuwere vliegtuigen efficiënter zijn en betere voorzieningen bieden. De aankomst van de Boeing zal maandag naar verwachting tal van spotters trekken. Zij kunnen vanaf de spottersheuvel de landing fotograferen.