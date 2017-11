Voorkeurstem op kandidaat SP in de Hof puur een stem op de partij

DELDEN/GOOR - Elke stem op een van de elf kandidaten van de SP in gemeente Hof van Twente Herman Kalter is een stem op de partij en bepaalt de omvang van de fractie in volgorde van de lijst. Dit betekent dat voldoende voorkeurstemmen geen garantie zijn voor toetreding tot de gemeenteraad. ‘Vanwege persoonlijke voorkeuren, specifieke kennis en beschikbaarheid van de kandidaten is de volgorde van de lijst heel bewust vastgesteld. Mochten kandidaten door middel van voorkeursstemmen gekozen worden en daarmee anderen op de lijst passeren, dan zullen zij in principe afstand doen van het recht op hun zetel.’

Bij de vorige verkiezingen behaalde de SP in de gemeente Hof van Twente twee zetels. De raadsleden Kalter uit Delden en Stevens uit Goor staan op de eerste en tweede plek. De partij hoopt in omvang te verdubbelen. In dat geval zouden de huidige twee mannen gezelschap krijgen van twee vrouwen, te weten de kandidaten Van Wolferen uit Diepenheim en Van Leeuwen uit Goor.

Bovendien heeft de SP een samenwerkingsparagraaf met PvdA en GroenLinks in haar programma opgenomen, waarin deze drie partijen een zevental zaken noemen waarover ze het eens zijn en waarvoor ze zich na de verkiezingen van volgend jaar maart druk wil maken.