Torny, zorggoeroe in Twente, kandidaat-raadslid VVD in Twenterand

VRIEZENVEEN - De zorgondernemer Torny staat namens de VVD op de kandidatenlijst voor een plek in de gemeenteraad van Twenterand. Hij zal om raadslid te worden met voorkeurstemmen moeten worden gekozen, want neemt plek negen in; de VVD heeft nu één zetel en mikt op verdubbeling of zelfs een derde zetel.

Torny woont in Vriezenveen, en ook nog naast de vanwege het aangekondigde vertrek van voorman Walraven nieuwe politiek leider Kobes. Een andere overeenkomst dat ze beiden vauit Almelo werken. Kobes maakt deel uit van het management van Kroon Oil in het havengebied op Dollegoor en Torny bouwde vanuit Almelo een naam op als landelijk werkzame ondernemer in de zorg, met name huishoudelijke hulp en maatschappelijke ondersteuning. Hij behoort met zijn bedrijven BTK Zorg en Thuisgenoten bij de aanbesteding in alle veertien Twentse gemeenten bij de uitverkoren partijen

Torny richtte eerder het thuiszorgbedrijf TSN op dat hij naderhand aan Asito in Almelo verkocht waar het na het vertrek van de grondvester de geest gaf. Torny maakte in Almelo ook naam als verzamelaar van onroerend goed, met een accent op de horeca.