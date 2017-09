Miss Teenager en bestuursvoorzitter openen wellnesslokaal ROC

ALMELO - Het vernieuwde wellnesslokaal van ROC van Twente te Almelo is vandaag geopend door bestuursvoorzitter Van der Vegt, die zich liet assisteren (eigenlijk andersom) door de Enschedese studente Lotte van der Zee, die tevens is gekozen tot Miss Teenager 2017. Van der Zee was in die laatse functie dezer dagen rondemiss van Olympia's Tour door Nederland.

Na ruim tien jaar en honderden afgestudeerde schoonheidsspecialisten verder waren de praktijklokalen van ROC van Twente in hert stationsgebied van Almelo toe aan vernieuwing. Het vernieuwde praktijklokaal voldoet weer helemaal aan de wensen en eisen van deze tijd.

Alle oude behandelstoelen zijn onder de studentenpoulatie te koop aangeboden. 'Wij merkten dat studenten geïnteresseerd waren. We hebben toen besloten om ze op basis van loting onder de vele gegadigden te verkopen tegen een geringe prijs, aldus praktijkdocent Veldman van de MBO-school in een persbericht. In totaal heeft de verkoop duizend opgeleverd. Dit bedrag schenkt ROC van Twente aan Anne Doldersum van Rico’s Foundation. Doldersum is voormalig medewerker an de school en heeft ter nagedachtenis aan haar zoon Rico een naar hem genoemde foundation opgericht. Rico overleed achttien-jarige leeftijd als VN-militair tijdens een missie in Cambodja.