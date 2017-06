Bij het overlijden van het beste van Schaefer en Wibaut in Almelo

Almelo - Vroeger was alles zeker niet beter, laat die vaststelling voorop staan, maar laat dit er dan worden toegevoegd: sommige dingen natuurlijk wel. Neem nou de politiek. Van Mierlo zou bij het zien van Pechtold meteen eloquent en met zwier bedanken voor de partij die hij in 1966 grondvestte. Stoere romantiek verdraagt geen laffe verwijfdheid.

In de gemeente Almelo stond de deze week overleden ex-wethouder De Vogel aan de basis van de nieuwe binnenstad, waarover veel te zeggen valt, maar vooral dat het een deerlijke vergissing is gebleken. Niet voor niets wordt het meeste nu weer afgebroken, al blijft dat open riool, die afvalgoot – destijds aangelegd tussen V&D en Hema - naar het schijnt intact. Het was een knieval van De Vogel voor het Nieuwe Stedenbouwkundig Denken, met een gewezen topambtenaar en moderne adviesbureaus als geestelijke vaders, die die aan het uit lucht en leegte bestaande Niks dik verdienen, maar nergens op zijn af te rekenen.

Het was een misstap van de eerste orde, maar het doet niks af aan de grote verdiensten van een wethouder die veel betekende voor Almelo, met name voor de arbeiderswijken om het stadscentrum die hij stuk voor stuk, van Java tot Indië en van Westeres tot Oosteres met behoud van oud sociaal-hygiënisch en economisch-modern maakte, van achterbuurten tot krachtwijken, al bestond die term in de jaren zeventig en tachtig nog niet. De Vogel was een mix van Schaefer en Wibaut in Almelo. Een gietijzeren én een ijzerenheinige bouwer Hij wist donders goed dat de grafelijke textielstad met zijn feodale trekken zich nooit aan de stad zijner geboorte Delft zou kunnen spiegelen, maar vanuit zijn sociaaldemocratische bouwdrift kon de stad wel herrijzen. Wat op die mislukte binnenstad na De Vogel prima gelukt is.

Meer volgt, over politiek handwerk, eigen-wijsheid en uiteindelijk het dolk in de rug