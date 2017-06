Wessels krijgt alsnog Zilveren Haring bij de Twentse high society

De Lutte/Holten – Velen dachten hij hem al jaren geleden had gekregen, maar toch ging de Zilveren Haring van de Twentse Haring Primeur op Landgoed De Wilmersberg in De Lutte vanmiddag (pas) naar de tegenwoordig in Holten woonachtige grootbouwer en zakentycoon Wessels.

De in de ‘high society’ van Twente begeerde onderscheiding wordt telkenjare uitgereikt aan een persoon of organisatie die zich zou hebben onderscheiden vanwege een sociale, economische en/of culturele bijdrage aan de profilering van Twente, zowel in de regio als daarbuiten.

Volgens de jury onder voorzitterschap van de gewezen advocaat en beroepsbestuurder Kesler heeft Wessels (71) meer dan aan de voorwaarden voldaan en zulks op zijn geheel eigen wijze. De ondernemer heeft, meent de jury, ‘succesvol ondernemerschap verbonden met Twente’.

Wessels liet merken zo blij als een kind in een houtdorp te zijn vanwege de hem toespeelde Zilveren Haring. Hij zei het te zien als late erkenning voor de werken zijner handen. Hij hield zijn gehoor op het lommerrijke Landgoed De Wilmersberg voor dat hij de prijs vermoedelijk heeft te danken aan het feit dat de jury de winnaar bepaalde en niet het publiek via een internetstemming. Want dat is niks gedaan voor oudjes. Aan dat internet heeft Wessels, curieus genoeg, wel zijn promotie van miljonair tot miljardair te danken, vanwege World-on-Line. Overigens stelde Wessels er wel achter te zijn gekomen dat geluk en gezondheid boven geld en goederen gaan. Na jaren van ziektes en operaties voelt Wessels zich naar eigen zeggen beter dan ooit; als een vis in het water.