Oppositie in Hof van Twente wil de macht van Lidl in Goor breken

Goor – De complete oppositie in de gemeenteraad van de gemeente of van Twente wil dat het supermarktconcern Lidl in Goor een weigering krijgt voor het verzoek nieuwbouw te plegen op de plek van de huidige Rabobank. Dat zou namelijk niet passen in het streven van de gemeentelijke overheid naar een ‘kernwinkelgebied’ te Goor. De politiek-bestuurlijke vraag is nu of de coalitiepartijen CDA en VVD dezelfde afweging maken.

Het raadslid Bergman van de PvdA vindt de massieve oppositie prima, maar hoopt op aansluiting van de coalitiepartijen en op krachtdadigheid van het college van bugemeester en wethouders teneinde een stokje te steken voor ‘de onzalige plannen van de Lidl’.

Ter stipulering: ‘Eigenbelang prefereert hier boven het maatschappelijke belang en dat verwijt ik de Lidl. Maar het hoofdbezwaar tegen de huidige ontwikkeling is dat er nu een laad en los situatie ontstaat die mijn fractie als een krankzinnige ontwikkeling ziet.’

De sociaaldemocraat wijst er ook nog fijntjes op dat de gemeenteraad van Hof van Twente ‘nadrukkelijk gepoogd heeft om ontwikkelingen buiten het kernwinkelgebied te keren’. Een paar uur voordat een daartoe genomen besluit van kracht werd diende een projectontwikkelaar een plan in voor een winkel buiten dit gebied. Vervolgens heeft het college van burgemeester en wethouders volgens Bergman verzuimd een Voorbereidingsbesluit voor dit gebied te nemen.