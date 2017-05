Versteeg per juli nieuwe directeur Bedrijfsvoering voor ZorgAccent

Almelo/Nijverdal - De nieuwe directeur Bedrijfsvoering van ZorgAccent, financieel expert Versteeg, begint per 1 juli als opvolger van directeur Van den Broek.

Versteeg (42) is opgeleid tot accountant en toog aan het werk in de corporatiesector. Daarnaast heeft Versteeg een leergang Dienend Leiderschap gevolgd. In de eerste jaren van zijn loopbaan werkte hij in de accountancy om vervolgens in de woningcorporatiesector te gaan werken. Daarna maakte hij de overstap naar de ouderenzorg. In zijn laatste functie was hij werkzaam als manager bedrijfsondersteuning bij Zorgspectrum Het Zand in Zwolle.

Volgens de recent aangetreden bestuursvoorzitter Poolen–van den Brink van ZorgAccent heeft de organisatie een mooie slag geslagen: 'We zijn blij dat we de functie directeur Bedrijfsvoering hebben kunnen invullen met iemand met zo veel kennis en ervaring.’

ZorgAccent is een organisatie die actief is op het gebied van 'zorg, welbevinden, wonen en behandeling in Twente en Salland'. Er werken ruim 2.200 medewerkers en 1.300 vrijwilligers. De zorgorganisatie beschikt over tien woonzorgpanden waar zelfsturende teams zorg verlenen. Hiervoor werken zij nauw samen met vrijwilligers Op het lommerrijke terrein van het zorghuis Krönnenzommer te Hellendoorn exploiteert de organisatie Hospice Noetsele.