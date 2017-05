Tubbergen wil meer bruis in gemeentehuis; cultuur en bedrijvigheid

Tubbergen - De gemeenteraad van Tubbergen stemt in met een andere bestemming voor het gemeentehuis, tot Glashoes, met als doel het verlevendigen van het Raadhuisplein. Er is daartoe een bedrag van 322.000 euro beschikbaar. Dit besluit is in de lijn met het eerdere advies van de werkgroep Tubbergen Bruist aan het college van burgemeester en wethouders. Met het Glashoes, dat nadrukkelijk refereert aan het jaarlijkse evenement/manifestatie Glasrijk, zou Tubbergen ‘een onderscheidend concept’ letterlijk in huis krijgen.

De gemeenteraad blijft betrokken in het vervolgproces. Zodra de initiatieven bekend zijn, neemt de raad een definitief besluit over de 'invulling'. Het kan betekenen dat ambtenaren der gemeente elders in Tubbergen zullen worden gehuisvest. 'Wij maken graag plaats voor goede initiatieven, maar vinden het nog belangrijker dat wij goed bereikbaar blijven voor onze inwoners’, aldus wethouder De Witte nams het college van burgemeester en wethouders.

Het gebouw aan het Raadhuisplein komt, zo heeft de raad maandag besloten, hoe dan ook beschikbaar voor ondernemers en organisaties die initiatieven ontplooien die meer reuring in en om het gemeentehuis en het plein teweegbrengen. Gedacht wordt aan horecafuncties, theaterproducties, concerten en functies op het gebied van recreatie, logies, cultuur en educatie. Er kunnen eveneens ruimtes komen voor vergaderen en ondernemen; werkplekken voor zzp-ers zouden optioneel een plek in het gemeentehuis kunnen krijgen. Als er géén initiatieven voor het hele gemeentehuis zijn die aan alle eisen voldoen, of als er onvoldoende initiatieven zijn voor cultuur en bedrijvigheid, dan wordt overgestapt naar een scenario waarin alleen de begane grond van het gemeentehuis beschikbaar wordt gesteld. Ook daarbij gelden dan nog steeds de gestelde kaders en het concept Glashoes. De gemeente blijft dan gehuisvest op de eerste verdieping.